Leipzig - RB Leipzigs Sportchef Max Eberl ist von dem Wiedersehen mit dem SC Freiburg im Halbfinale des DFB-Pokals nicht sonderlich glücklich. „Freiburg auswärts ist sicher nicht gerade das Wunschlos für dieses Halbfinale“, sagte der 49-Jährige am Montag. „Aber wir sind gierig, wollen unbedingt den letzten Schritt gehen und ins Finale einziehen. Die Konstellation, dass wir nur wenige Tage später in der Liga dort spielen, ist natürlich kurios.“

Das Pokal-Halbfinale wird am 2. oder 3. Mai in Freiburg ausgetragen. Bereits am 6. Mai sehen sich beide Mannschaften an selber Stelle wieder. Es dürfte ein entscheidendes Spiel werden im Kampf um die Top Vier der Bundesliga, die in der kommenden Saison in der Champions League spielen dürfen. In der vergangenen Saison hatte Leipzig das Pokalfinale gegen Freiburg im Elfmeterschießen gewonnen und den ersten großen Titel geholt.