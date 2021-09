Ehefrau mit Hammer getötet: Fünfeinhalb Jahre Haft für Mann

Frankenthal - Weil er seine Ehefrau mit Hammerschlägen getötet haben soll, ist ein 81-Jähriger vom Landgericht Frankenthal zu fünfeinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das Urteil sei wegen Totschlags in einem minder schweren Fall ergangen, sagte eine Justizsprecherin am Freitag. Der Mann sei zum Tatzeitpunkt vermindert schuldfähig gewesen. Er leide an einem dementiellen Syndrom und habe depressive Phasen. Der Deutsche habe eingeräumt, dass sich die Tat wohl so zugetragen habe, aber zum Tathergang keine konkreteren Angaben gemacht, sagte die Sprecherin. Es gebe aber eine „objektive Spurenlage“. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.