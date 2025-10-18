Zerbst - In der Nähe von Zerbst im Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist ein ehemaliges Eiscafé vollständig abgebrannt. Das leerstehende Gebäude in Deetz sei völlig ausgebrannt, der Dachstuhl sei eingestürzt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Ersten Schätzungen nach beläuft sich der Schaden auf rund 500.000 Euro.

Das Feuer in dem Ort im Landkreis Anhalt-Bitterfeld sei am Morgen ausgebrochen, hieß es. Am Nachmittag liefen Restlöscharbeiten. Ein Sprecher der Polizei sagte, es seien Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen worden. Brandstiftung konnte zunächst nicht ausgeschlossen werden.