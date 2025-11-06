Das Zeltdach könnte Kulisse für einen Science-Film sein - nun wird sie es für Schlittschuhläufer. (Archivbild)

Berlin - Unter dem ikonischen Zeltdach im ehemaligen Sony-Center am Potsdamer Platz können Hobby-Schlittschuhläufer ab Ende November ihre Tricks zeigen. Am 27. November eröffnet im Center am Potsdamer Platz eine 600 Quadratmeter große Eisbahn, wie die Veranstalter mitteilten. Die Bahn ist demnach täglich geöffnet – am Samstag von 12.00 bis 22.00 Uhr und am Sonntag von 10.00 Uhr bis 20.00 Uhr.

Diesen Winter kommen Schlitzschuhfans in Berlin voll auf ihre Kosten. Im Eisstadion Neukölln und in der Eisbahn Lankwitz wurde bereits am vergangenen Wochenende die Saison eröffnet. Am 14. November können dann auf der Eislaufbahn des Strandbads Grünau die Schlittschuhe ausgepackt werden. Die Eisfläche im Seebad Friedrichshagen soll am 29. November eröffnen. Auch auf dem ehemaligen RAW-Gelände geht eine Halle an den Start.