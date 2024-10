Dingelstädt - Ein Ehepaar ist bei einem Brand in seinem Haus im Landkreis Eichsfeld schwer verletzt worden. Beim Verlassen des Einfamilienhauses erlitten der 71 Jahre alte Mann und seine gleichaltrige Frau Rauchgasvergiftung, teilte die Polizei mit. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. In einem Anbau des Hauses sei es zu einer Explosion gekommen, die zum Brand geführt habe. Der Grund dafür sei bislang unklar.

Das Gebäude sei derzeit nicht bewohnbar, hieß es weiter. Auch am Haus gegenüber sei durch das Feuer ein Schaden entstanden. Insgesamt liege die Höhe des Sachschadens im sechsstelligen Bereich.