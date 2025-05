In einem Einfamilienhaus brennen am Morgen ein elektrisches Heizgerät und Einrichtungsgegenstände. Das Gebäude ist stark verraucht. Im Innern finden die Retter zwei leblose Menschen.

Ehepaar stirbt nach Brand an Heizgerät in Heiligensee

Berlin - Bei einem Schwelbrand an einem elektrischen Heizgerät ist ein altes Ehepaar in Berlin-Heiligensee ums Leben gekommen. Möglicherweise starben der 87 Jahre alte Mann und die 95 Jahre alte Frau an einer Rauchgasvergiftung - das Einfamilienhaus im Damwildsteig war bei Eintreffen der Einsatzkräfte stark verraucht, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Polizei ermittelt nach der Ursache des Feuers in alle Richtungen.

Laut Polizei wurde der Brand am Morgen von einem Anwohner gemeldet. Die Feuerwehr rückte eigenen Angaben zufolge mit 60 Kräften und einem Rettungshubschrauber an. Der Mann und die Frau wurden nach kurzer Zeit gefunden und aus dem Haus gebracht. Wiederbelebungsversuche durch Notärzte waren leider erfolglos. Die beiden starben vor Ort.

Der Schwelbrand war den Angaben zufolge nicht groß und schnell gelöscht. Neben dem Heizgerät brannten auch Teile der Einrichtung, wie es hieß. Das Feuer hinterließ an der Fassade Spuren.