Ehepaar tot in seiner Wohnung aufgefunden

Ein Ehepaar ist tot in Berlin-Wedding aufgefunden worden, die Polizei ermittelt die Hintergründe. (Symbolbild)

Berlin - Ein Ehepaar ist am Donnerstag in seiner Wohnung in Berlin-Wedding tot aufgefunden worden. Das teilten die Berliner Polizei und die Staatsanwaltschaft Berlin gemeinsam mit. Wie genau der 83-jährige Mann und seine 80 Jahre alte Ehefrau ums Leben gekommen sind, ist noch unklar.

Die Staatsanwaltschaft und eine Mordkommission nahmen die Ermittlungen auf, weil die Situation, in der die beiden Toten gefunden wurden, den Angaben zufolge auf eine unnatürliche Todesursache hindeutet. Zuvor hatten mehrere Medien über den Fall berichtet.

Obduktion ist geplant

Eine Obduktion soll weitere Erkenntnisse bringen. Es erscheine wahrscheinlich, dass die Frau den gemeinsamen Tod durch eine Kohlenmonoxidvergiftung herbeigeführt habe, so die Polizei. Offen ist, ob die Frau im Einverständnis mit ihrem Mann handelte oder diesen gegen dessen Willen tötete.

Beide Varianten seien möglich, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Berlin mit. „Das wird jetzt Gegenstand der weiteren Ermittlungen sein müssen, aber vermutlich kaum zu klären sein.“