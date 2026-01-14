In Rheinsberg tragen zwei Menschen jahrelang seltene Bücher zusammen, um diese gewinnbringend zu verkaufen. Ihre Familie entdeckt kurz vor dem Verkauf einen teuren Betrug.

Der Polizei wurde ein Betrug durch Unbekannte zum Schaden eines Ehepaars aus Brandenburg gemeldet. (Symbolbild)

Rheinsberg - Ein Ehepaar aus dem Landkreis Ostprignitz-Ruppin ist von Unbekannten um einen sechsstelligen Betrag betrogen worden. Mehr als zehn Jahre lang kauften sie angebliche Sammlerbücher in unterschiedlichen Buchklubs, wie die Polizei erklärte. Ihnen sei dort versprochen worden, dass deren Wert mit der Zeit steige, hieß es weiter.

Um die Sammlung möglichst teuer verkaufen zu können, sollte zudem ein Gutachter die Sammlung schätzen. „Dieser stellte einen fünfstelligen Betrag in Rechnung und empfahl außerdem den Kauf von zwei weiteren hochpreisigen Büchern“, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Anschließend sollte die Sammlung über einen Notar verkauft werden.

Eine Familienangehörige bemerkte nun den Betrug, der allein in den vergangenen sechs Monaten einen hohen fünfstelligen Betrag gekostet habe, so die Polizei.