Ein Ehepaar aus dem Landkreis Greiz zahlt monatelang in eine Anlage ein – doch das große Geld kommt nie. Die Polizei warnt.

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf - Mit einer angeblich gewinnbringenden Geldanlage haben Betrüger ein Ehepaar aus Mohlsdorf-Teichwolframsdorf (Landkreis Greiz) um 128.000 Euro gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen waren die Geschädigten über eine Art KI-generierte Werbeanzeige auf das vermeintliche Investment aufmerksam geworden, wie die Polizei mitteilte. Ihnen wurde in Aussicht gestellt, durch regelmäßige Einzahlungen einen hohen Gewinn zu erhalten.

Über rund ein halbes Jahr überwies das Ehepaar demnach immer wieder Geldbeträge, zumeist auf ausländische Konten. Als die versprochene Auszahlung erfolgen sollte, scheiterte dies. Die angezeigte Geldsumme existierte nach Polizeiangaben nicht – erst dadurch fiel der Betrug auf. Der Fall wurde demnach am Freitag bekannt.

Die Polizei warnt: Auf Gewinnversprechen, bei denen wiederholt Überweisungen auf ausländische Konten verlangt werden, sollten sich Bürger nicht einlassen.