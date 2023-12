Berlin - Ein Mann hat bei einem Wohnungsbrand in der Nacht auf Montag in Berlin-Mariendorf (Tempelhof-Schöneberg) schwere Verletzungen erlitten. In einem Zimmer sei aus noch unklaren Gründen ein Feuer ausgebrochen, dieses sei auf den Dachstuhl des Mehrfamilienhauses übergegangen, sagte ein Feuerwehrsprecher am Montagmorgen. Die Feuerwehr war mit 54 Einsatzkräften vor Ort. Der verletzte Mann sei zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden. Zum Alter des Mannes und zur Höhe des Sachschadens konnte der Sprecher keine Angaben machen.