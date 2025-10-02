In Berlin gab es am Mittwochabend wieder einen Unfall mit einer Straßenbahn. Erst am Dienstag war ein Reisebus mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Was ist passiert?

Berlin - Ein Kleintransportfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn in Berlin-Lichtenberg schwer verletzt worden. Der 66-Jährige fuhr nach Polizeiangaben am Mittwochabend auf der Möllendorffstraße in Richtung Norden, als er kurz vor der Rudolf-Reusch-Straße verkehrswidrig wenden wollte. Dabei stieß sein Wagen mit einer entgegenkommenden Straßenbahn zusammen.

Der Polizei zufolge wurde der Mann im Fahrzeug eingeklemmt und erlitt Kopfverletzungen. Demnach wurde er zur stationären Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert. Der 58 Jahre alte Straßenbahnfahrer sei auch leicht verletzt worden.

Der Transporter hatte mehrere Gasflaschen geladen, die von Einsatzkräften in Sicherheit gebracht wurden. Die Möllendorffstraße war im Bereich der Unfallstelle bis etwa 23.00 Uhr für Auto- und Straßenbahnverkehr voll gesperrt.