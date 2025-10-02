Ein Wagen biegt auf einer Landstraße in einen Feldweg ein, als es plötzlich kracht. Was ist passiert?

Rettungskräfte bringen einen 47-jährigen Autofahrer in eine Klinik, nachdem er mit dem Wagen eines Ehepaares zusammengestoßen war. (Symbolbild)

Schwallungen - Ein Mann ist im Landkreis Schmalkalden-Meiningen mit seinem Auto mit einem anderen Wagen kollidiert und dabei schwer verletzt worden. Der 47-Jährige übersah bei Schwallungen mutmaßlich, dass ein Mann mit seinem Wagen vor ihm von einer Landstraße in einen Feldweg abbiegen wollte, wie die Polizei erklärte. Er stieß am Mittwochabend seitlich gegen das Auto des 88-Jährigen und schob es in den angrenzenden Straßengraben.

Der Senior und seine 87-Jahre alte Frau wurden unverletzt von der Feuerwehr geborgen. Der andere Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.