Ein Schwerverletzter nach Unfall auf Bundesstraße

Ankum - Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos auf der Bundesstraße 218 bei Ankum (Kreis Osnabrück) ist am Dienstagmorgen ein Autofahrer schwer verletzt worden. Zunächst bestand die Sorge, dass der 56-Jährige in Lebensgefahr schwebte. Das bestätigte sich aber nicht, nachdem er mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden war, teilte die Polizei mit.

Der Unfall ereignete sich, als eine Autofahrerin an einer Kreuzung die Bundesstraße überqueren wollte. Dabei habe die 36-Jährige die Vorfahrt des 56-Jährigen missachtet, hieß es. Sie habe die Entfernung falsch eingeschätzt. Beide Fahrzeuge seien nahezu frontal zusammengestoßen. Die Frau und zwei Mädchen im Alter von drei und zehn Jahren in ihrem Wagen kamen mit leichten Verletzungen davon.