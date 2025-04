Die Fußballerinnen von Union Berlin stehen kurz vor dem Durchmarsch in die erste Liga. Bereits am kommenden Spieltag könnte der Aufstieg festgezurrt werden.

Berlin - Die Fußballerinnen von Union Berlin sind dem Durchmarsch aus der Regionalliga in die Bundesliga ganz nah. Nach dem 4:0 (0:0) beim Tabellenvierten SV Meppen reicht den Köpenickerinnen ein Sieg aus den verbleibenden vier Partien, um in die nationale Eliteklasse aufzusteigen. Da die Bundesliga auf 14 Mannschaften aufgestockt wird, steigen in dieser Spielzeit drei Zweitligisten auf.

Mit einem Erfolg im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach am 27. April im Stadion An der Alten Försterei (13.00 Uhr) könnte Union - derzeit 50 Punkte - den Aufstieg perfekt machen. Die beiden mit 40 Zählern punktgleichen Verfolger, der Hamburger SV und Meppen, treffen am letzten Spieltag aufeinander und könnten somit Union nicht mehr von den Aufstiegsrängen verdrängen. Der mit 53 Punkten notierte Tabellenführer 1. FC Nürnberg ist durch den Union-Erfolg im Emsland bereits vorzeitig aufgestiegen.

In Meppen hatte Celine Frank nach einer torlosen ersten Halbzeit die Gäste fünf Minuten nach dem Seitenwechsel in Front gebracht. In der zunächst sehr zähen Partie sicherten Lisa Heiseler (79. und 90.+3) sowie Sarah Abu Sabbah (83.) in der Endphase den Erfolg ab.