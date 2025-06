Zeulenroda-Triebes - Zwei bislang unbekannte Täter haben in Zeulenroda-Triebes (Landkreis Greiz) eine Seniorin um mehrere tausend Euro Bargeld betrogen. Wie die Polizei mitteilte, gaben sich die Männer am Dienstag als Mitarbeiter einer Dachdeckerfirma aus und verschafften sich unter einem Vorwand Zutritt zum Wohnhaus der 75-Jährigen.

Die Männer verwickelten die Frau demnach in ein Gespräch und forderten eine Vorauszahlung für angebliche Reparaturarbeiten. Dabei entwendeten sie unbemerkt Bargeld im hohen vierstelligen Bereich und verließen anschließend die Wohnung. Als die Männer nicht wie angekündigt zurückkehrten, bemerkte die Frau den Betrug und informierte die Polizei.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen in der Umgebung gesehen haben oder Hinweise geben können, sich zu melden. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor ähnlichen Betrugsmaschen: Es sollte niemals Bargeld an Unbekannte übergeben werden. Im Zweifel wird geraten, Angehörige oder die Polizei zu kontaktieren.