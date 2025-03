Zwei Menschen sind am Freitag auf einem Boot unterwegs. Sie geraten in Not - mit schwerwiegenden Folgen. Jugendliche kommen zu Hilfe.

Brandenburg an der Havel - Zwei Männer sind in Brandenburg an der Havel auf dem Kleinen Beetzsee mit einem Boot gekentert - einer starb wenige Stunden später, der andere gilt als vermisst. Das rund neun Quadratmeter große Kajütboot war am Freitagnachmittag gegen ein Wehr gefahren, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Zwei 17-Jährige bemerkten demnach einen der Männer im Wasser und zogen ihn an Land. Der 27-Jährige sei von Rettungskräften reanimiert und in ein Klinikum gebracht worden, dort aber rund sechseinhalb Stunden später gestorben. Die beiden 17-Jährigen hätten sich bei der Rettungsaktion eine leichte Unterkühlung zugezogen und seien ambulant versorgt worden, so der Sprecher.

Die Einsatzkräfte suchten den Angaben zufolge unter anderem mit Booten, Tauchern und einem Hubschrauber das Wasser sowie die Umgebung nach dem Vermissten ab - jedoch ohne Erfolg. Bei ihm dürfte es sich um den Eigentümer des Bootes handeln. Die Suche nach ihm soll bei Tageslicht fortgesetzt werden.