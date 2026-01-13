weather bedeckt
Wert unter drei Euro Einbrecher klauen ein Wurstglas - und sonst nichts

Großer Aufwand, geringer Ertrag: Unbekannte haben die Wohnungstür eines 29-Jährigen aufgebrochen. Sie machen zwar schmackhafte Beute. Der Wert hält sich aber in Grenzen.

Von dpa 13.01.2026, 09:58
Die Polizei ermittelt wegen eines geklauten Wurstglases. (Archivbild)
Sömmerda - War es Hunger, eine betrunkene Schnapsidee oder gab es schlicht nichts mehr zu holen? In Sömmerda haben Einbrecher die Wohnungstür eines 29-Jährigen aufgebrochen und ein Glas Knackwurst erbeutet. Der Wert: unter drei Euro, wie die Polizei mitteilte. 

Wie hoch der Schaden an der Wohnungstür sei, könne nicht beziffert werden. Er werde aber den Wert der Beute „bei weitem übersteigen“. Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Der Vorfall ereignete sich bereits am Donnerstag voriger Woche.