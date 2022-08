Einbrecher steigen in zwölf Wohnungen ein

Delmenhorst - Unbekannte Täter sind in zwölf Wohnungen in Delmenhorst eingestiegen. Diese befanden sich in zwei nebeneinanderliegen Hauseingängen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Bis auf eine Wohnung stehen alle leer, da sie modernisiert werden sollen. Die Einbrecher kletterten in der Nacht zum Samstag jeweils über einen Balkon im Erdgeschoss und brachen die Balkontüren auf.

Durch die Wohnungen gelangten sie in die beiden Treppenhäuser und in die anderen Wohnungen. Die Diebe stahlen insgesamt 15 Heizkörper sowie dutzende Meter Kupferrohre. Was sie aus der bewohnten Wohnung entwendeten, war zunächst unklar. Auch die Schadenshöhe stand noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.