Halle - Unbekannte Einbrecher haben in Halle einen teuren Schaden angerichtet. Die Täter seien gewaltsam in den Innenhof eines Gebäudes eingedrungen und dann in einen Fachhandel eingebrochen, teilte die Polizei mit. Der entstandene Schaden werde derzeit auf 35.000 Euro geschätzt. Wann genau zwischen Freitagabend und Samstagvormittag der Diebstahl stattfand, sei derzeit unklar. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen, hieß es.