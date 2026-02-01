Leipzig - Einen Monat nach Silvester ist ein 15-jähriger Jugendlicher in Leipzig von einem Knallkörper schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, explodierte der Böller am Samstag in der Hand des jungen Mannes. Er habe in einem Krankenhaus sofort operiert werden müssen. Der 15-Jährige habe sich in der Wohnung eines Bekannten aufgehalten und dort mit dem pyrotechnischen Gegenstand hantiert. Die Polizei hat Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz aufgenommen.