Schermcke - Ein Handwerksbetrieb in Schermcke im Landkreis Börde hat nach einem nächtlichen Einbruch einen hohen Schaden zu beklagen. Unbekannte stahlen am frühen Freitagmorgen Werkzeuge und Kabel im Wert von rund 200.000 Euro, wie die Polizei in Haldensleben mitteilte. Zudem richteten die Täter an dem Gebäude der Sanitärfirma einen Schaden in Höhe von geschätzt 60.000 Euro an, wie es weiter hieß.

Auch auf zwei Firmenfahrzeuge hatten es die Einbrecher abgesehen - diese jedoch aus bisher ungeklärten Gründen nach etwa hundert Metern zurückgelassen. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des besonders schweren Diebstahls eingeleitet.