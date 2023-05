Niesky - Bei einem Einbruch in ein leerstehendes Gebäude in Niesky (Landkreis Görlitz) ist ein Schaden von insgesamt 100.000 Euro entstanden. Unbekannte hatten sich Zutritt in den früheren Firmensitz verschafft, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Sie stahlen demnach Kupferkabel im Wert von 20.000 Euro aus den Decken und Wänden des Gebäudes und isolierten die Kabel mit Feuer. „Glück im Unglück war, dass das Holzhaus nicht in Brand geriet“, teilte die Polizei mit. Der Sachschaden liegt demnach bei 80.000 Euro. Den Ermittlern wurde der Einbruch am Freitag gemeldet. Der Tatzeitpunkt wird auf vergangenen Donnerstag bis Sonntag geschätzt.