Für einen ICE von Hamburg nach München gab es am Donnerstag im Landkreis Celle kein Weiterkommen. Die Fahrgäste mussten in einen anderen Zug umsteigen.

In der Nähe von Eschede musste eine Bahnstrecke gesperrt werden. (Symbolbild)

Hannover/Hamburg - Auf der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Hannover kommt es zu Verspätungen. Der Grund sei eine Reparatur an der Oberleitung zwischen Unterlüß und Eschede, teilte die Deutsche Bahn mit. Einer Bahnsprecherin zufolge musste die Strecke zwischen Unterlüß und Eschede am Donnerstagnachmittag gesperrt werden. Es habe einen kurzzeitigen Böschungsbrand und eine Fahrzeugstörung am ICE 881 von Hamburg nach München gegeben.

Die Fahrgäste dieses ICE sollten verlangsamt weiterfahren und in Eschede in Busse und einen Ersatzzug umsteigen. Andere Fernverkehrszüge wurden über Rotenburg (Wümme) umgeleitet. Ein weiterer Zug stehe auf der Strecke mit einem medizinischen Notfall, hieß es. Die Bahnsprecherin sagte: „Wir bitten alle betroffenen Reisenden um Entschuldigung für die Behinderungen.“