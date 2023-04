Strausberg - Nach dem Einbruch in eine Sparkasse in Strausberg (Märkisch-Oderland) am Ostermontag sind die Täter weiter auf der Flucht. Die Fahndung nach den Tätern sei bislang erfolglos geblieben, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Was die Einbrecher erbeutet hätten, müsse noch ermittelt werden.

Nach Angaben des Polizeisprechers hätten Zeugen am frühen Montagnachmittag beobachtet, wie vier vermummte Menschen die Bank mit großen Taschen verlassen hätten. Sie seien in ein Fluchtauto gestiegen, in dem ein Fahrer gewartet habe, und geflohen. Eine sofort eingeleitete Großfahndung mit einem Hubschrauber blieb erfolglos.

Nach den bisherigen Ermittlungen hätten sich die Täter Zutritt zu den Kellerräumen verschafft und seien dort in einen geschützten Bereich der Sparkasse gelangt, sagte der Sprecher. Zur Frage, ob es sich dabei um die Schließfachanlagen handelte, wollte er sich nicht äußern.