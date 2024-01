Einbruch in WUK Theater Quartier in Halle: Hoher Schaden

Halle - Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Mittwoch in das WUK Theater Quartier in Halle (an der Saale) eingebrochen. Die Einbrecher brachen einen Zugang zu dem Gebäude auf und durchwühlten mehrere Büroräume, wie die Polizei mitteilte. Demnach wurde hochwertige Technik entwendet, darunter Profi-Kameras, Tablets, Laptops und Bargeld. Die Kriminaltechnik sicherte umfangreiche Spuren.

Nach Angaben des WUK Theaters hat das gestohlene Equipment einen Gesamtwert von fast 100.000 Euro. Das Theater bezeichnete den Einbruch als „schweren Schlag“. Eine für Donnerstag geplante Premiere könne in der geplanten Qualität umgesetzt werden. Auch alle geplanten Vorstellungen sollten stattfinden.