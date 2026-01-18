Wie konnten Diebe am Wochenende ins Rathaus von Markranstädt gelangen? Die Polizei ermittelt nach dem Einbruch.

Markranstädt - Unbekannte sind am Wochenende in das Rathaus von Markranstädt (Landkreis Leipzig) eingebrochen und haben unter anderem Dienstsiegel des Standesamtes gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich die Täter zwischen Freitagnachmittag und Samstagvormittag gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude am Markt.

Anschließend brachen sie mehrere Büros auf und entwendeten einen kleinen Tresor. Darin sollen sich neben einer geringen Menge Bargeld auch Dienstsiegel des Standesamtes befunden haben. Zudem hebelten die Unbekannten einen Kassenautomaten auf und stahlen daraus mehrere tausend Euro.

Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf rund 13.000 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls.