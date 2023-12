Einbrüche in mehrere Gartenlauben im Kreis Wittenberg

Wittenberg - Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Samstag in eine Gartenanlage in Eutzsch (Landkreis Wittenberg) eingebrochen. Nach Polizeiangaben wurden sieben Gartenlauben aufgebrochen. Die genaue Höhe des Sachschadens sei noch nicht klar.