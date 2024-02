In der Endrunde sollten eigentlich zehn Kandidatinnen im Europa-Park auf der Bühne stehen. Doch eine 27-Jährige kann nicht mehr mitmachen.

Rust - Beim Finale von „Miss Germany“ 2024 hat überraschend eine Kandidatin gefehlt. Die 27-jährige Ann-Katrin Lange aus dem niedersächsischen Bad Gandersheim könne aus gesundheitlichen Gründen nicht dabei sein, kündigte Moderatorin Lola Weippert am Samstagabend im südbadischen Rust an. In der Endrunde verbleiben im Europa-Park neun andere Frauen. Zuvor berichtete die Tageszeitung „Bild“ über das Ausscheiden Langes.

Die Siegerin bekommt laut Veranstalter den „Female Leader Award“. Er ist mit einer Prämie von 25.000 Euro verbunden. Die bisherige Altersgrenze von 39 Jahren galt für die laufende Staffel nicht mehr: Älteste Finalistin ist die Hamburgerin Mignon Kowollik (42). Es bewarben sich diesmal rund 15.000 Frauen, wie der Veranstalter Miss Germany Studios berichtete.