Ein Mehrfamilienhaus steht plötzlich in Flammen: Ein Bewohner wird schwer verletzt gerettet, von einem anderen fehlt jede Spur. Die Suche gestaltet sich schwierig.

Rochlitz - Ein Mann ist bei einem Wohnhausbrand in Rochlitz (Landkreis Mittelsachsen) schwer verletzt worden, ein weiterer wird vermisst. Es gibt laut Polizei Hinweise, dass sich dieser noch im Haus befindet und bereits tot ist. Abschließend könne dies jedoch erst in den nächsten Stunden geklärt werden, hieß es weiter.

Kurz vor Mitternacht war das Feuer aus bislang unbekannter Ursache in einem Reihenhaus in der Fischergasse ausgebrochen. Ein 63 Jahre alter Bewohner wurde mit schweren Verletzungen aus den Flammen gerettet und in eine Klinik gebracht. Das Gebäude wurde stark beschädigt und droht nun einzustürzen. Dies erschwere den Einsatzkräften die Suche nach dem Vermissten.