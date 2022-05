Ungewöhnliches Baby-Glück: Eineiige Zwillinge bringen Söhne am selben Tag zur Welt

Zwei Zwillingsschwestern aus den USA verbringen schon ihr gesamtes Leben gemeinsam. Die Verbundenheit zwischen beiden ist offenbar so stark, dass sie sogar unbewusst die Geburt ihrer Kinder aufeinander abgestimmt haben. Nicht die einzige Gemeinsamkeit in diesen Fall.

Zwei Zwillingsmütter in den USA haben ihre Kinder am gleichen Tag zur Welt gebracht.

Anaham/DUR – Eine ungewöhnliche Geburt sorgt momentan in den USA für Aufsehen. Im kalifornischen Anaheim sollen zwei Zwillingsschwestern ihre Kinder am gleichen Tag und im selben Krankenhaus geboren haben. Doch damit hörten die Gemeinsamkeiten nicht auf.

Zwillingsmütter bringen Babys am gleichen Tag zur Welt

Wie das US-Magazin „People.com“ berichtet, hätten die beiden schon seit ihrer Kindheit nahezu alles gemeinsam gemacht. Nun sind die beiden sogar am gleichen Tag Eltern geworden. Am 5. Mai brachten sie ihre Söhne zur Welt – im gleichen Krankenhaus und im Abstand von nur wenigen Stunden.

Kinder von eineiigen Zwillingen gleich groß und gleich schwer

Doch damit nicht genug: Wie „People.com“ weiter berichtet, hätten die Kinder nach ihrer Geburt das gleiche Gewicht und die exakt gleiche Größe gehabt. „Es fühlt sich so an, als hätte es genau so passieren sollen“, sagte Jill Justiniani gegenüber dem US-Magazin. „Es ist natürlich etwas überraschend, denn wie stehen die Chancen dafür? Aber irgendwie war auch klar, dass gerade uns das passieren würde.“

Nach der Geburt wurden beide Schwestern im Abstand von wenigen Stunden aus dem Krankenhaus entlassen. Und vermutlich werden auch ihre Kinder viel Zeit gemeinsam verbringen: Beide Paare wohnen nur wenige Minuten voneinander entfernt.