Im Landkreis Bautzen sorgen vermehrte Einbrüche in Einfamilienhäuser für Sorge. Nach einem erneuten Fall bittet die Polizei um erhöhte Wachsamkeit der Bevölkerung.

Ottendorf-Okrilla - Nach einem erneuten Einbruch in ein Einfamilienhaus in Ottendorf-Okrilla (Landkreis Bautzen) geht die Polizei von einer „bandenmäßigen Einbruchserie“ aus. Vermutet wird bereits eine zweistellige Zahl an Einbrüchen seit November letzten Jahres, sagte ein Polizeisprecher. Beim jüngsten Einbruch wurden etwa 900 Euro Bargeld mitgenommen.

Immer wieder kam es laut Angaben des Sprechers zu Einbrüchen in der Gegend westlich von Kamenz, im Speckgürtel von Dresden. Immer seien dabei Einfamilienhäuser ins Visier geraten. Zu den Tätern haben die Beamten jedoch noch keine Anhaltspunkte. Geklaut wurden meist Bargeld, Schmuck oder technische Geräte.

Erhöhte Wachsamkeit gefordert

Die Polizei hält die Bevölkerung in der Gegend daher zu erhöhter Wachsamkeit an, sagte der Sprecher weiter. Die Täter verschaffen sich demnach mehrheitlich Zutritt über angekippte Fenster oder Terrassentüren. Bei Auffälligkeiten wie etwa fremden Fahrzeugen soll zur Sicherheit bereits die Polizei gerufen werden.