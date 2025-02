Braunlage/Thale - Trotz wenig Schnees ist Skifahren am Wochenende im Harz möglich. Am ehesten dürften Ski- und Snowboardfahrer am Wurmberg in Braunlage auf ihre Kosten kommen. „Alle Hauptpisten haben geöffnet“, sagte Betriebsleiter Fabian Brockschmidt. In den vergangenen Tagen hatte es etwas Neuschnee gegeben.

Heute Abend soll an Niedersachsens höchstem Berg zudem Nachtskifahren angeboten werden, am Wochenende gibt es einen Wettbewerb von lokalen Vereinen für junge Skifahrer und Skifahrerinnen. Tag und Nacht seien auf den Abfahrten zudem die Schneekanonen im Einsatz, um für eine höhere Schneedecke zu sorgen. Auch in den vergangenen Tagen konnte dort Ski gefahren werden.

Ohne Schneekanonen kommt das Skigebiet Sonnenberg in Sankt Andreasberg aus. Ski fahren ist dort am Wochenende trotzdem möglich. Mindestens ein Lift soll öffnen, sagte Betreiber OIiver Schmidt. Ob noch mehr Lifte öffnen, zeige sich kurzfristig. Am Vormittag schneite es dort noch. Auf dem Instagram-Profil des Skigebietes soll über den Betrieb informiert werden.

Rodeln vielerorts im Harz möglich

Wer rodeln möchte, kann das ebenfalls am Wurmberg tun oder nach Torfhaus fahren. Dort hat der Rodellift geöffnet, wie die Betreiber auf ihrer Webseite mitteilten. Auch am Bocksberg in Hahnenklee bei Goslar kann gerodelt werden. Dort liegen laut den Betreibern etwa fünf Zentimeter Schnee.

Auch in Sachsen-Anhalt sei Rodeln im Bodetal rund um Thale und Friedrichsbrunn möglich, teilte die Touristinformation mit. Die Winterwanderwege seien ebenfalls geöffnet. Es gebe auch einen neuen Wanderführer zu den beliebten Stempelstellen rund um Friedrichsbrunn. An vielen Punkten entlang der Harzer Wanderwege können Menschen Stempel für ein Stempelheft sammeln.

Langlauf-Loipen nicht präpariert

Langläufer haben allerdings weiter das Nachsehen: Derzeit seien keine Loipen geöffnet, teilte die Harzer Tourismusverwaltung mit. Die Schneedecke sei „nicht besonders mächtig“; die Loipen könnten nicht präpariert werden.

Der Deutsche Wetterdienst meldet für die kommenden Tage in Niedersachsen Temperaturen zwischen um die null Grad und bis zu minus zehn Grad. Gebietsweise soll es kleinere Schneeschauer geben.