Vor allem Exporte haben zu einem leichten Plus beim Industrieumsatz gesorgt. Einige Branchen schlossen 2025 jedoch mit einem kräftigen Minus ab.

Erfurt - Die Elektrobranche und der Export haben Thüringens Industrie zu einem leichten Umsatzplus im vergangenen Jahr verholfen. Nach Zahlen des Statistischen Landesamtes erwirtschafteten die Industriebetriebe mit mindestens 50 Beschäftigen einen Umsatz von 36,8 Milliarden Euro. Das waren 178,0 Millionen Euro oder 0,5 Prozent mehr als im Jahr 2024.

Dabei handelt es sich um Angaben, bei denen sich auch höhere Preise auswirkten. Reale, preisbereinigte Zahlen lagen nicht vor.

Verhalten verlief das Inlandsgeschäft der Industrie mit einem Gesamtumsatz von 22,8 Milliarden Euro und einem leichten Rückgang von 0,6 Prozent. Die Exporte stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 318,7 Millionen Euro oder 2,3 Prozent. Damit wurden insgesamt Waren im Wert von 14,0 Milliarden Euro im Ausland abgesetzt. Die Exportquote lag mit 38,0 Prozent leicht über dem Vorjahresniveau.

Vor allem der Absatz von Unternehmen, die elektrische Ausrüstungen produzieren, stieg kräftig um fast ein Drittel oder 964,2 Millionen Euro. Auch IT und Optik legten um 5,5 Prozent zu. Schwach präsentierten sich vor allem der Maschinenbau mit einem Umsatzrückgang von 18 Prozent sowie die Automobilindustrie mit einem Minus von 10,6 Prozent.

Das hatte Konsequenzen für die Beschäftigungssituation: Im Jahresdurchschnitt gab es in Thüringen 139.818 Industriebeschäftigte - 3.816 weniger als im Jahr zuvor.