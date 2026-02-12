Ein ausgelöster Brandmelder und dichter Rauch: In Berlin stirbt ein Säugling, weitere Familienmitglieder sind schwer verletzt. Wie der Brand laut Polizei entdeckt wurde.

Bei dem Brand in dem Hochhaus kam ein Säugling zu Tode.

Berlin - Das bei dem Brand in einem Hochhaus in Berlin-Lichtenberg ums Leben gekommene Kind war ein neun Monate alter Säugling. Weiter teilte die Polizei am Mittag mit, dass seine 26-jährige Mutter und sein fünfjähriger Bruder sich weiter in einem kritischen Zustand befinden. Alle waren bewusstlos im Hausflur gefunden worden. Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelegung sei der Säugling gestorben, hieß es.

Der 75-jährige Wohnungsmieter, in dessen Wohnung das Feuer nach den Ermittlungen ausgebrochen war, wurde zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus gebracht, wie es weiter hieß. Drei weitere Menschen kamen ebenfalls mit Verdacht Rauchgasvergiftung in umliegende Krankenhäuser.

Weiter berichtete die Polizei, dass ein Portier eines Mehrfamilienhauses gegen 20.00 Uhr einen ausgelösten Brandmelder in einer Wohnung gehört habe und starken Rauch sah. Er rief die Feuerwehr.