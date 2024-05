In der Nacht brennen in Wernigerode ein Verbrauchermarkt und ein Döner-Imbiss. Die Ursache muss noch ermittelt werden, eine erste Schätzung des Schadens gibt es bereits.

Wernigerode/Magdeburg - Die Feuerwehr hat in der Nacht zu Freitag einen Brand in einem Verbrauchermarkt und einem Döner-Imbiss in Wernigerode (Harz) gelöscht. Menschen wurden bei dem Brand in dem Gebäudekomplex nicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Schaden beträgt einer ersten Schätzung zufolge über eine Million Euro. Das Gebäude brannte vollständig ab.

Die Brandursache wird den Angaben zufolge noch ermittelt. Am Freitagvormittag war ein Brandursachenermittler vor Ort im Einsatz. Das Feuer brach gegen 2.00 Uhr aus. Die Löscharbeiten der Feuerwehr zogen sich über mehrere Stunden. Die Feuerwehr war mit 100 Kräften im Einsatz und wurde von Kräften des Technischen Hilfswerkes (THW) unterstützt.