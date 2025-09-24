Hertha-Kapitän Reese verpasst den Handschlag mit einem jungen Fan. Doch jetzt will der Angreifer seinen kleinen Fehler ausbügeln.

Berlin - Hertha-Angreifer Fabian Reese will einen kleinen Fauxpas bei einem jungen Fan schnell wiedergutmachen. Der Kapitän der Berliner hatte vor dem Spiel gegen den SC Paderborn (0:2) am Samstag nach der Seitenwahl mit den Schiedsrichtern und seinem Paderborner Gegenüber Felix Götze eingeschlagen. Die ausgestreckte Hand eines erwartungsfroh schauenden Einlaufkindes mit Hertha-Shirt übersah er jedoch.

Als Reese schon zu seinen Teamkollegen lief, schaute der Junge etwas traurig drein. Jetzt darf er sich jedoch Hoffnung auf ein weiteres Treffen mit dem Offensivmann des Fußball-Zweitligisten machen.

„Fettes Sorry“ von Reese

Die Sportschau hatte das Video bei Instagram gepostet. Darunter kommentierte ein Nutzer, dass es sicher keine Absicht von Reese gewesen sei. Für seinen Sohn sei es „trotzdem ein ganz besonderer Moment“ gewesen. „Er wird weiterhin die Blau-Weiße Fahne tragen und ein großer Fabian-Reese-Fan bleiben“, schrieb er.

Reese kommentierte dann selbst: „Auch für mich ist das Einlaufen mit den Kindern ein besonderer Moment und umso trauriger macht es mich, diesen Augenblick verpasst zu haben. Fettes Sorry.“ Er entschuldigte sich bei dem Jungen und ergänzte, er sei „schon im Austausch mit dem Verein und hoffe auf ein zeitnahes Treffen, um den Handshake nachzuholen“. Zum Schluss bedankte er sich für die Unterstützung.