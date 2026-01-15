Hertha BSC glaubt an die Bundesliga-Rückkehr. Vor dem schweren Auftaktspiel der Rückrunde gegen das Topteam aus Schalke sind aber wichtige Spieler krank. Im Sturm legt sich der Berliner Coach fest.

Berlin - Hertha BSC bangt vor dem Auftakt in die Rückrunde der 2. Fußball-Bundesliga gegen Schalke 04 um den Einsatz seiner Stammspieler Fabian Reese und Marton Dardai. Das Duo laboriert vor dem Topspiel am Samstag (20.30 Uhr/RTL/Sky) im mit mehr als 70.000 Zuschauern ausverkauften Olympiastadion weiterhin an den Folgen eines Infekts und konnte noch nicht das volle Trainingsprogramm bestreiten.

„Ich kann aktuell nicht sagen, ob sie uns zu 100 Prozent zur Verfügung stehen“, sagte Hertha-Trainer Stefan Leitl bei der Pressekonferenz der Berliner. Bei Innenverteidiger Dardai, der schon beim Trainingslager in der vergangenen Woche in Portugal nicht einsatzfähig war, sei die Lage etwas besser als bei Kapitän Reese.

Comeback von Klemens möglich

Dardai stand am Donnerstag schon wieder auf dem Platz, nun müsse man abwarten, wie er auf die Belastung reagiere, meinte Leitl. Reese soll am Freitag wieder zum Team stoßen. Sollte Dardai nicht spielen können, rückt Pascal Klemens nach langer Verletzungspause wieder in die Mannschaft, da in Toni Leistner ein weiterer Innenverteidiger fehlt. Der Routinier sitzt seine Rot-Sperre nach dem umstrittenen Platzverweis im letzten Hinrundenspiel gegen Arminia Bielefeld (1:1) ab.

Im Angriff hat sich Leitl auf Luca Schuler als Stoßstürmer festgelegt. Der Toptorschütze aus der Hinrunde bekommt den Vorzug vor Sebastian Grönning. Dawid Kownacki, der ebenfalls wegen eines Infekts das Trainingslager verpasst hatte, sei bestenfalls ein Kandidat für die Ersatzbank, sagte Leitl.

Leitl schwärmt von Traditionsduell

Die Berliner wollen gegen Schalke nach einer wechselhaften Hinrunde die Aufholjagd auf einen Aufstiegsrang starten. Derzeit liegt die Hertha mit fünf Punkten Rückstand auf Rang drei auf Platz sechs. Schalke ist als Spitzenreiter neun Punkte voraus. „Mehr geht in der 2. Liga nicht, als wenn die beiden Vereine aufeinandertreffen“, sagte Leitl zum Duell der Traditionsclubs.