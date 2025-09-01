Berlin - Wegen der Reparatur an einer Weiche im Ostbahnhof gibt es am Morgen auf mehreren S-Bahnlinien Einschränkungen und Verspätungen. Betroffen sind die S3, S5, S7, S75 und S9, wie die S-Bahn mitteilte. Zum Teil fahren die Bahnen nur im 10-Minuten-Takt, die S75 nur im 20-Minuten-Takt. Zwischen Warschauer Straße und Friedrichstraße, beziehungsweise Ostbahnhof und Friedrichstraße verkehren den Angaben zufolge nur die Linien S3 und S7.

Zur weiträumigen Umfahrung empfiehlt die S-Bahn unter anderem die Ringbahn und die Züge des Regionalverkehrs.