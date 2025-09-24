Die Anhalter Bahn ist ab sofort zwischen Berlin Südkreuz und Bitterfeld bis zum 13. Dezember voll gesperrt. Für die Fahrt von Erfurt nach Berlin brauchen die Züge dadurch deutlich länger.

Berlin - Wegen Bauarbeiten müssen sich Zugreisende von Erfurt nach Berlin auf längere Fahrzeiten einstellen. Bis zum 13. Dezember ist die Strecke zwischen Berlin Südkreuz und Bitterfeld komplett gesperrt. Züge des Fernverkehrs werden umgeleitet. Laut Bahn verlängere sich die Fahrzeit um 45 bis 60 Minuten. Direktverbindungen zwischen Frankfurt/Main-Erfurt-Berlin entfallen. Zudem entfällt der Halt Erfurt auf weiteren Verbindungen.

Hintergrund sind Bauarbeiten auf der sogenannten Anhalter Bahn zwischen Berlin und Halle (Saale). Der 130 Kilometer lange Abschnitt zwischen Berlin Südkreuz und Bitterfeld gehört zur ICE-Strecke Berlin-Leipzig-Erfurt-München.

Die Arbeiten umfassen der Bahn zufolge den Einbau von 33 neuen Weichen, weitere 59 Weichen werden instand gesetzt. Knapp 100 Kilometer Gleise werden den Angaben zufolge vollständig erneuert, weitere 38 Kilometer saniert. Nach Abschluss der Bauarbeiten gilt die Strecke für drei Jahre als baufrei.