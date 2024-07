Eintracht Braunschweig gewinnt im letzten Test vor dem Auftakt in die 2. Liga gegen einen Niedersachsen-Rivalen deutlich. Die Neuzugänge treffen.

Braunschweig - Eintracht Braunschweig hat den letzten Test vor dem Auftakt in die 2. Fußball-Bundesliga gewonnen. Das Team von Trainer Daniel Scherning bezwang im Niedersachsen-Duell den Zweitliga-Absteiger VfL Osnabrück mit 5:1 (1:0). Die Partie fand über insgesamt 120 Minuten statt. Nach 90 Minuten führte die Eintracht mit 4:0. In der zuvor abgesprochenen Verlängerung trafen beide Teams.

Die Braunschweiger starten am 3. August (20.30 Uhr/Sport1 und Sky) mit dem Spiel beim FC Schalke 04 in die neue Zweitliga-Saison. Osnabrück gastiert am selben Tag um 14.00 Uhr zum Drittliga-Beginn beim SV Sandhausen.

Neuzugang Sanoussy Ba brachte die Gastgeber mit 1:0 in Führung (10. Minute). Christian Joe Conteh, der in der vergangenen Saison noch für Osnabrück aktiv war, erhöhte nach dem Seitenwechsel (48.). Niklas Tauer sorgte mit zwei Toren für das 4:0 (84./90.+3). In der Verlängerung war zuerst Max Marie für Braunschweig (106.) und dann Aday Ercan für den VfL erfolgreich (112.).