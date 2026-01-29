Der Start in die Zweitliga-Rückrunde verlief für Eintracht Braunschweig ernüchternd. Abhilfe soll jetzt ein neuer Stürmer mit interessanter Vita schaffen.

Braunschweig - Eintracht Braunschweig hat für den Abstiegskampf in der 2. Fußball-Bundesliga den Stürmer Jovan Mijatovic verpflichtet. Der 20 Jahre alte Serbe kommt zunächst für ein halbes Jahr auf Leihbasis vom New York City FC in den USA. Für den Fall des Klassenerhalts haben sich die Braunschweiger eine Kaufoption und auch die Möglichkeit gesichert, die Leihe zu verlängern.

„Jovan Mijatovic ist ein hochtalentierter Spieler, der für sein junges Alter schon viel erlebt hat“, sagte Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel. „Jovan kann sowohl auf der 10 als auch als Stürmer spielen und bringt mit Ball herausragende Fähigkeiten sowie Abschlussqualität mit.“

Die New Yorker zahlten im Februar 2024 noch eine Ablösesumme von acht Millionen Euro für Mijatovic an Roter Stern Belgrad. Im vergangenen Jahr spielte der junge Stürmer auf Leihbasis für den belgischen Club OH Leuven.