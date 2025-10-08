Eintracht Braunschweig trauert um seinen Stadionsprecher. Frank Kornath hatte die Funktion erst vor rund einem Jahr übernommen.

Braunschweig - Eintracht Braunschweig trauert um seinen Stadionsprecher Frank Kornath. Der 65-Jährige ist am Dienstagabend plötzlich und unerwartet verstorben, wie der Fußball-Zweitligist mitteilte. Kornath, der auch als Pressesprecher der Stadt Gifhorn tätig war, hatte die Funktion des Stadionsprechers im Eintracht-Stadion erst im Sommer 2024 übernommen. Sein Vorgänger Stefan Lindstedt war ebenfalls verstorben.

„Frank Kornath hat den Geist unserer Eintracht gelebt – mit Leidenschaft, mit Herz und mit einem tiefen Verantwortungsgefühl für den Verein und seine Menschen“, sagte Nicole Kumpis, Präsidentin des BTSV Eintracht von 1895 e.V. „Sein Wirken am Stadionmikrofon, aber auch darüber hinaus, war geprägt von Begeisterung und echter Identifikation. Wir sind dankbar, dass er Teil unserer blau-gelben Familie war.“