Am Tunnel Innsbrucker Platz stehen am Wochenende Instandsetzungsarbeiten an. In eine Fahrtrichtung muss die A100 daher komplett gesperrt werden.

Berlin - Die Autobahn A100 wird von Freitagabend bis Montagmorgen auf einem kurzen Abschnitt in Berlin-Schöneberg wegen Bauarbeiten gesperrt. Wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte, sind „dringende Instandsetzungsarbeiten“ im Tunnel Innsbrucker Platz nötig. Die A100 wird dafür in Fahrtrichtung Kreuz Schöneberg ab der Anschlussstelle Wexstraße komplett gesperrt. „Der Verkehr wird über den Innsbrucker Platz zurück zur A100 umgeleitet“, teilte die Autobahn GmbH mit. Die Sperrung beginnt am Freitagabend um 20.00 Uhr und endet planmäßig am Montagmorgen um 5.00 Uhr.