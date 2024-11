Braunschweig/Hamburg - Eintracht Braunschweig und der FC St. Pauli haben sich in einem Testspiel 1:1 (0:0) getrennt. Rayan Philippe hatte den gastgebenden Fußball-Zweitligisten per Foulelfmeter in der 73. Minute in Führung gebracht. Für den Hamburger Erstligisten glich Andreas Albers aus (79.). Der St.-Pauli-Angreifer war zuvor mit einem Strafstoß an Eintracht-Schlussmann Marko Johansson gescheitert.

Nach der Länderspielpause sind beide Mannschaften am 24. November in Auswärtsspielen gefordert. Der Zweitliga-15. aus Braunschweig tritt beim 1. FC Kaiserslautern an, der Bundesliga-16. aus Hamburg spielt bei Borussia Mönchengladbach.