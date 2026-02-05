Eis und Glätte stören erneut den Berliner Nahverkehr: Auf der U2 bleibt der Betrieb zwischen mehreren Stationen aus. Welche Abschnitte betroffen sind.

Berlin - Eis und Glätte führen am Morgen zu Einschränkungen im Berliner U-Bahnnetz. Die Linie U2 ist nach Angaben der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) derzeit teilweise unterbrochen. Sie fährt bis auf Weiteres nicht zwischen den Stationen Wittenbergplatz und S+U Potsdamer Platz sowie Rosa-Luxemburg-Platz und S+U Pankow. Grund seien Witterungseinflüsse.

Bereits vergangene Woche war es in Berlin zu erheblichen Einschränkungen im Nahverkehr gekommen. So fuhren zeitweise wegen vereister Oberleitungen keine Straßenbahnen in Berlin. Für die Straßenbahnen lagen am Morgen zunächst keine Störungsmeldungen vor.