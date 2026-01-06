Hameln - Wegen des Wintereinbruchs bleiben im Landkreis Hameln-Pyrmont Mülltonnen zum Teil länger stehen. Durch Eis und Schnee komme es im gesamten Abfuhrbereich derzeit zu zeitlichen Verzögerungen bei der Müllabfuhr, teilte die Kreis-Abfallwirtschaft (KAW) des Landkreises mit. Vereinzelt könne es sogar vorkommen, dass die Abfuhr wegen unbefahrbarer Straßen ganz ausfalle.

Das gelte sowohl für Restmüll als auch für Bioabfall und Altpapier. Nicht abgeholter Abfall werde bei der nächsten regulären Leerung mit abgeholt. Restmüll könne dann auch in einem Müllsack neben die Tonne gestellt werden.