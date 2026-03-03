Die Eisbären müssen in den kommenden Spielen zwei weitere Profis auskommen. Zudem wurde ein Vertragsverhältnis aufgelöst.

Berlin - Die Eisbären Berlin werden in dieser Spielzeit vom Verletzungspech geplagt. Bei der 1:3-Niederlage gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven verletzten sich Verteidiger Mitch Reinke und Stürmer Lean Bergmann und fallen auf unbestimmte Zeit aus, wie der Verein mitteilte. Die Eisbären kämpfen als Tabellensiebter noch um den sechsten Platz, um die Pre-Playoffs zu umgehen. Bremerhaven liegt mit vier Punkten Vorsprung auf dem sechsten Rang.

Reinke zog sich eine Oberkörperverletzung zu, Bergmann laboriert an einer nicht nähere definierten Unterkörperverletzung. Neben den beiden neuen Ausfällen muss Eisbären-Trainer Serge Aubin auch noch einige Wochen ohne Torhüter Jake Hildebrand auskommen.

Für die beiden Stürmer Blaine Byron und Patrick Khodorenko ist die Spielzeit bereits seit einigen Monaten vorzeitig beendet. Auch Matej Leden wird nicht mehr für die Eisbären auflaufen. Der Vertrag mit dem 21 Jahre alten Stürmer wurde aus disziplinarischen Gründen aufgelöst.