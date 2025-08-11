Für den deutschen Eishockeymeister hat die Vorbereitung auf die neue Saison mit dem ersten öffentlichen Mannschaftstraining begonnen. Der Zuspruch der Anhänger war wieder einmal groß.

Berlin - Die Eisbären Berlin sind in die Vorbereitung auf die kommende Saison gestartet. Dreieinhalb Monate nach dem Gewinn des elften Meistertitels in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) absolvierte das Team von Trainer Serge Aubin am Montagabend das erste öffentliche Mannschaftstraining nach der Sommerpause. 1.500 Fans waren im Wellblechpalast dabei und nutzten die Gelegenheit, um die Profis während der gesamten 50-minütigen Übungseinheit lautstark zu feiern.

Coach Aubin konnte nahezu seinen kompletten Kader auf dem Eis begrüßen, darunter auch die beiden neu verpflichteten Angreifer Andreas Eder und Markus Vikingstad. Lediglich Verteidiger Markus Niemeläinen war nach seiner im vergangenen Frühjahr erlittenen Verletzung noch nicht wieder einsatzfähig. Mit den ersten Eindrücken von seinen Profis zeigte sich Aubin zufrieden: „Wir sind fitter als vor einem Jahr“, sagte der Kanadier.

Ihr erstes Testspiel bestreiten die Berliner am 22. August im Rahmen eines Vorbereitungsturniers in České Budějovice (Budweis) gegen den tschechischen Erstligisten HC Bílí Tygři Liberec. Das erste Pflichtspiel steht bereits am 28. August beim norwegischen Meister Storhamar Hockey in der Champions Hockey League (CHL) auf dem Programm.

Am 9. September startet der Titelverteidiger dann mit einem Heimspiel gegen den Aufsteiger Dresdner Eislöwen in die neue DEL-Saison.