Die Eisbären Berlin haben ihre Erfolgsserie in der DEL ausgebaut. Trotz einer über zwei Drittel starken Vorstellung müssen sie aber am Ende bangen.

Eisbären Berlin gewinnen auch in Augsburg

Nationalspieler Noebels traf beim 3:2 der Eisbären in Augsburg.

Augsburg - Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den elften Sieg in Serie gefeiert und die Tabellenführung gefestigt. Der deutsche Meister gewann bei den Augsburger Panthern mit 3:2 (2:0, 1:0, 0:2). Markus Niemeläinen, Marcel Noebels und Lean Bergmann sorgten mit ihren Toren für den am Ende knappen Erfolg.

Vor 6.179 Zuschauern im ausverkauften Curt-Frenzel-Stadion bestimmten die Berliner von Beginn an die Begegnung und erspielten sich eine Vielzahl von Chancen. In der siebten Minute sorgte Niemeläinen nach starker Vorarbeit von Ty Ronning für die verdiente Führung der Gäste, Noebels erhöhte noch im ersten Drittel (16.).

Im Schlussdrittel gerät der Sieg in Gefahr

Im zweiten Drittel änderte sich nichts an den Kräfteverhältnissen auf dem Eis. Die Hauptstädter dominierten weiterhin und zogen durch einen Treffer von Bergmann auf 3:0 davon (24.). Die Gastgeber, die nur selten mit Kontern gefährlich wurden, verdankten es vor allem ihrem starken Goalie Strauss Mann, dass sie nach 40 Minuten nicht deutlich höher in Rückstand lagen.

Im Schlussabschnitt wurde es noch einmal spannend, nachdem Mick Köhler für die Augsburger verkürzt hatte (42.). Cody Kunyk erzielte sogar den späten Anschlusstreffer der Gastgeber (58.), doch die Berliner retteten den Erfolg letztlich über die Zeit.