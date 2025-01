Der deutsche Meister bleibt in der DEL auf Erfolgskurs. Trotz vieler Zeitstrafen setzen sich die Hauptstädter dank ihrer effizienten Chancenverwertung auch in Nürnberg durch.

Eisbären Berlin gewinnen auch in Nürnberg

Angreifer Ty Ronning erzielte beim Auswärtssieg der Berliner in Nürnberg zwei Tore.

Nürnberg - Die Eisbären Berlin haben ihre Erfolgsserie in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) fortgesetzt. Der deutsche Meister gewann bei den Nürnberg Ice Tigers mit 5:2 (2:1, 0:1, 3:0) und feierte damit den fünften Sieg in Serie. Ty Ronning erzielte zwei Tore, außerdem trafen Liam Kirk, Zach Boychuk und Leonhard Pföderl für die Hauptstädter.

Vor 7.672 Zuschauern in der ausverkauften Nürnberger Arena bestimmten die Gastgeber das Spiel von Beginn an, das erste Tor erzielten allerdings die Berliner. In der fünften Minute verwandelte Ronning einen Penalty. Cole Maier glich für die Franken aus (8.), doch die Gäste blieben effizient. Kirk sorgte für die erneute Führung der Hauptstädter (17.).

Die Berliner nutzen ihre Chancen konsequent

Auch im zweiten Drittel dominierten die Gastgeber, weil sich die Eisbären zahlreiche Strafzeiten leisteten. Mit großem Einsatz konnten die Berliner einige Unterzahlsituationen überstehen, ehe Maier im Powerplay seinen zweiten Treffer erzielte (18.).

Kurz nach dem Beginn des Schlussabschnitts parierte der starke Eisbären-Goalie Jake Hildebrand einen Penalty des Nürnbergers Roman Kechter. Die Berliner verwerteten hingegen ihre Chancen konsequent und kamen durch Treffer von Boychuk (43.), Pföderl im Powerplay (55.) und erneut Ronning (56.) zu einem letztlich klaren Sieg.